Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradteile- und Fahrraddiebstähle

Gronau (ots)

An der Dorotheenstraße sowie an der Gronauer Straße hatten es Diebe auf die Akkus zweier Pedelecs abgesehen. Zu den Taten kam es am Donnerstag zwischen 14.00 und 16.50 Uhr beziehungsweise bis 19.00 Uhr. Ein komplettes Pedelec stahlen Unbekannte an der Bahnhofstraße. Hier schlugen die Diebe zwischen 07.15 und 20.10 Uhr am Donnerstag zu. Der Geschädigte hatte sein schwarzes Rad des Typs Victoria, Herren 12.8 mit einer Sicherungskette an einem festen Gegenstand angeschlossen. Auch das hielt den Täter nicht ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

