Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Diebstahl von Opferstock - Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (13.08.) und Montagmorgen (15.08.) in ein Bürogebäude in der Rangstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Opferstock

Fulda. In der Straße "Unterm Heilig Kreuz" stahlen Unbekannte am Montagmittag (15.08.), zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr, Bargeld aus einem Opferstock. Die Täter betraten ein Kirchengebäude und hebelten das Behältnis auf. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Künzell. Ein unbekannter Täter drang in der Nacht zu Dienstag (16.08.), gegen 0.50 Uhr, über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße ein. Eine Bewohnerin wurde kurze Zeit später auf den Einbrecher aufmerksam, woraufhin dieser fluchtartig die Wohnung verließ. Die Geschädigte beschreibt den Mann als circa 175 cm groß. Er soll kräftiger Statur gewesen sein und schwarze Oberbekleidung sowie eine lange Hose getragen haben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Fulda im Nahbereich der Wohnung eine männliche Person an, auf die die Personenbeschreibung passte. Ob der Mann mit der Tat in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell