POL-OH: Einbruch in Geschäft - Versuchter Dieseldiebstahl - Einbruch in Waldhütte - Nike-Schuhe entwendet - Diebstahl von Baustelle - Fahrrad gestohlen

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte warfen in der Nacht zu Dienstag (16.08.) die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Benno-Schilde-Straße ein. Ob aus dem Verkaufsraum etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Dieseldiebstahl

Heringen. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen Freitag (12.08.) und Montag (15.08.) unberechtigt einen Baucontainer einer Baustelle in einer Feldgemarkung im Bereich Heringen-Bengendorf. Anschließend schlugen die Täter eine Scheibe eines dort abgestellten Baggers ein und versuchten den Tank des Fahrzeugs zu öffnen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Waldhütte

Friedewald. In der Zeit zwischen Samstagvormittag (13.08.) bis Montagmorgen (15.08.) brachen Unbekannte den Sicherungsriegel einer Wellblechhütte in der Gemarkung Friedewald (Nadelöhr) auf und hebelten anschließend an der dort befindlichen Tür. Aus der Hütte stahlen die Diebe nach aktuellem Kenntnisstand vier Kanister mit Viertaktbenzin im Wert von etwa 120 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nike-Schuhe entwendet

Bad Hersfeld. Zwei vor einer Haustüre in der Bismarckstraße abgestellte Paar Schuhe der Marke Nike entwendeten Unbekannte am Dienstag (02.08.). Die Schuhe haben einen Gesamtwert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Wildeck. Von einem Pkw-Anhänger stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.08.) mehrere Werkzeuge, darunter ein Kernbohrgerät, ein Stampfer, ein Rundumlaser, ein Makita Schlagschrauber sowie ein Stromaggregat. Zur Tatzeit stand der Anhänger mitsamt dem Diebesgut im Gesamtwert von circa 2.000 Euro im Bereich eines Windparks im Waldgebiets zwischen Friedewald und Hönebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Aus einer geöffneten Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Lappenlied" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.08.) ein grau-grünes Mountainbike des Herstellers Carpat. Das Zweirad hat einen Wert von rund 520 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

