Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Sachbeschädigung an acht Pkw - 68159 Mannheim, Mühlauhafen, Güterhallenstraße

Göppingen (ots)

68159 Mannheim, Mühlauhafen, Güterhallenstraße

Am Dienstag wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr in Mannheim, Mühlauhafen, in der Güterhallenstraße insgesamt acht Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte beim Vorbeigehen die geparkten Fahrzeuge am Lack mit einem scharfen bzw. spitzen Gegenstand jeweils über die Länge einer Autotür. Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5 000 Euro.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim, Tel. 0621-16870, bittet um sachdienliche Hinweise.

