Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Altreifen und Hausmüll abgelagert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen Unrat an den Wertstoffcontainern in der Wedeler Industriestraße abgelagert.

Eine Mitarbeiterin der Entsorgungsbetriebe stellte am Mittwoch, den 08.06.2022, mehrere Altreifen und blaue Abfallsäcke mit Hausmüll vor Ort fest.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell