POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Mannheim-Lindenhof (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt derzeit wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Meerfeldstraße am vergangenen Dienstag. Gegen 11:00 Uhr soll es auf Höhe der Carl-Metz-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der fünf unbekannte Männer zwei 19-Jährige angegangen sein sollen. Die beiden 19-Jährigen sollen die Meerfeldstraße in Richtung Neckarau entlanggelaufen sein, als sie von den fünf Unbekannten zunächst beleidigt wurden. So dann soll einer der beiden durch einen Faustschlag in das Gesicht verletzt worden sein. Den anderen 19-Jährigen sollen zwei der Unbekannten zunächst festgehalten haben. Dieser habe sich allerdings losreißen und mit einem Faustschlag verteidigen können. Hierbei zog er sich eine Verletzung an der Hand zu. Die beiden 19-Jährigen suchten zunächst zur Behandlung ihrer Verletzungen ein Krankenhaus auf und erstatteten dann am Mittwoch Strafanzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Dort wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: 25 Jahre alt, 180 - 190 cm groß, heller Teint, kurze blonde Haare. Die Täter sprachen akzentfreies Deutsch und trugen Jeans, Pullover und Jacke.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden.

