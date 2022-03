POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Taschendiebstahl

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am vergangenen Dienstagabend, gegen 19 Uhr parkte die Geschädigte ihrem Pkw Audi in der Grundelbachstraße, Höhe Bushaltestelle Hexenturm, in Richtung Gorxheimertal, im Kurvenbereich. Als sie am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ihr Auto ...

mehr