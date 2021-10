Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen weggeworfen

Kahla (ots)

Es sollte eine gewöhnliche Verkehrskontrolle am Abend des 30.10.2021 in Kahla werden. Ein 43-jähriger Radfahrer sollte hierbei kontrolliert werden, da er trotz vollständiger Dunkelheit kein Licht an seinem Fahrrad hatte. Kurz vor der Kontrolle versuchte sich der Radfahrer einer geringen Menge Drogen zu entledigen, indem er es unmittelbar am Kontrollort wegwarf. Die aufmerksamen Beamten bemerkten dies und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Radfahrer hat sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu verantworten.

