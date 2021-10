Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeifeindliche Schmierereien

Crossen an der Elster (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden unbekannte Täter dabei erwischt, wie diese einen Stromverteilerkasten und einen Fernsehverteilerkasten in Crossen an der Elster mit einem schwarzen Edding beschmierten. Als diese durch einen Berechtigten angesprochen wurden, flüchteten die zwei unbekannten Personen in unbekannte Richtung. Neben teils unleserlichem Geschmiere wurden die Schriftzüge "ACAB", "STP" und "1312" festgestellt.

Die Polizei erbittet Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell