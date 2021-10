Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pferdespaziergang in Hermsdorf

Hermsdorf (ots)

Am frühen Morgen des 30.10.2021 hielten mehrere entlaufene Pferde die Polizeiinspektion Saale-Holzland in Hermsdorf in Atem. Insgesamt 4 Pferde und 3 Ponys befreiten sich aus ihrer Weide und sorgten für Irritationen bei Verkehrsteilnehmern, welchen die Pferde auf der südlichen Ortsumfahrung von Hermsdorf begegneten. Schlussendlich konnten die Pferde und die Verantwortliche Pferdehüterin festgestellt werden und der Spaziergang der Pferdeging ging glimpfig aus.

