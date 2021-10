Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben

Kahla (ots)

Am Samstag, den 30.10.2021, entwendete erneut ein unbekannter Täter die Geldbörse eines 61-Jährigen Mannes, welcher sich gerade in einem Verbrauchermarkt in Kahla befand. In der Geldbörse waren 650,00 EUR Bargeld. Trotz dessen, dass der Geschädigte die in der Geldbörse befindliche EC-Karte bei seiner Bank sperrte und seine PIN-Nummer zuhause aufbewahrte, erleichterte der unbekannte Täter den Bestohlenen um weitere 1150,00 EUR.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, auf Wertgegenstände zu achten, bei Verlust sensible Konten zu sperren und die Polizei schnellstmöglich zu informieren

