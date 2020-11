POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis (Teil 2 von 2)

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trunkenheitsfahrt endet an Begrenzungspfahl, Ort: Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Zeit: Samstag, 07.11.2020, 13.30 Uhr

(däu) Als eine 52-jährige Frau am Samstagmittag auf den Parkplatz einer Klinik in der Ludwig-Erhard-Straße fahren wollte, fuhr sie mehrfach gegen einen an der Einfahrt positionierten Begrenzungspfahl. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht. Auch wenn an dem Begrenzungspfahl kein Sachschaden entstand wurde durch die Kollisionen die Frontschürze des Toyotas abgerissen, so dass ein Schaden von mehreren Tausend Euro an dem Wagen entstand. Ein möglicher Grund für den Unfall könnten die über zwei Promille der Fahrerin gewesen sein, welche die Beamten bei einem mit der Frau durchgeführten Atemalkoholtest feststellten. Die 52-jährige Wiesbadenerin wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, wo auch ihr Führerschein sichergestellt wurde.

2. Ampelmast umgefahren, Ort: Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Zeit: Samstag, 07.11.2020, 22.30 Uhr

(däu) Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden von etwa 20.000 Euro ereignete sich am Samstagabend gegen 22:30 Uhr in der Schiersteiner Straße in Richtung Innenstadt. Ein 44-jähriger Mainzer verlor in Höhe der Willy-Brandt-Allee die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr dann frontal gegen den Mast einer dortigen Verkehrsampel. Der Mercedes erlitt durch den Zusammenprall einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrsampel an dem umgefahrenen Mast wurde ebenfalls komplett zerstört. Ein mit dem 44-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

3. Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Fahrradfahrer, Ort: Mainz-Kostheim, Hauptstraße / Winterstraße, Zeit: Freitag, 06.11.2020, 05.45 Uhr

(däu) Am frühen Freitagmorgen wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Mainz-Kostheim leicht verletzt. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines weißen VW Golfs wollte aus der Winterstraße kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Fahrradfahrer und es kam zur Kollision, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. An der Einmündung befindet sich zwar eine Ampelanlage, diese war gegen 05:45 Uhr jedoch noch nicht eingeschaltet. Der unbekannte Fahrer des Golfs stieg aus seinem Wagen aus und sprach kurz mit dem Fahrradfahrer. Bevor es jedoch zu einem Personalienaustausch der beiden Unfallbeteiligten kommen konnte, stieg der gesuchte Mann wieder in seinen Golf und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. 30-jährige Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt, Ort: Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Höhe Ausfahrt Mainzer Straße Zeit: Freitag, 06.11.2020, gegen 07.30 Uhr

(däu) Auf der Bundesautobahn 66 wurde am Freitagmorgen in Wiesbaden eine 30-jährige Hyundaifahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz vor der Ausfahrt Mainzer Straße in Fahrtrichtung Rüdesheim fuhr die 30-Jährige auf dem Ausfädelungsstreifen hinter einem Mercedes, als vor diesem plötzlich ein 57-jähriger Lkw-Fahrer vom rechten Fahrstreifen ebenfalls auf den Ausfädelungsstreifen wechselte. Der 52-jährige Mercedesfahrer musste scharf abbremsen, so dass die 30-Jährige mit ihrem Hyundai dem Mercedes auffuhr. An dem Mercedes und dem Huyndai entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro.

5. Fordfahrer nach Verkehrsunfall auf Autobahn verletzt, Ort: Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und Erbenheim Zeit: Freitag, 06.11.2020, 08.10 Uhr

(däu) Ein 53-jähriger Wiesbadener wurde bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 66 in Wiesbaden, zwischen Nordenstadt und Erbenheim, leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Als auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim ein 72-jähriger Fahrer seine Mercedes A-Klasse verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm der 53-Jährige mit seinem Ford Fiesta von hinten auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 6.500 Euro beziffert.

6. Auto überschlägt sich - 20-jähriger Fahrer schwer verletzt, Ort: Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Höhe Erbenheim Zeit: Freitag, 06.11.2020, 10.30 Uhr

(däu) Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten kam es am Freitagmorgen auf der Bundesautobahn 66 in Höhe Wiesbaden-Erbenheim. Ein 20-jähriger Wiesbadener fuhr in Fahrtrichtung Rüdesheim auf dem linken von drei Fahrstreifen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Opel Corsa und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug brach nach rechts über alle drei Fahrspuren sowie über die Einfädelspur einer dortigen Tankstelle aus und überschlug sich dann zweimal im Grünstreifen, wo es letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Sachschaden an dem Corsa beträgt etwa 6.000 Euro. Ob die Unfallursache darin begründet ist, dass der Fahrer ohne Sehhilfe unterwegs war, obwohl er zum Tragen einer solchen beim Fahren durch die Fahrerlaubnisbehörde verpflichtet ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

7. Glas mit Nägel vor ein fahrendes Auto geworfen, Ort: Wiesbaden, Saarstraße Zeit: Sonntag, 08.11.2020, 17.30 Uhr

(däu) Zu einer nicht alltäglichen Straftat wurde die Polizei am Sonntagnachmittag nach Wiesbaden-Schierstein in die Saarstraße gerufen. Gegen 17:30 Uhr hatte ein unbekannter Täter zunächst ein Seil über die Fahrbahn der Saarstraße gespannt und an einem Ende zwei Trinkgläser gefüllt mit Nägeln befestigt. Mutmaßlich legte er sich im Anschluss mit einem weiteren Trinkglas voller Nägel bewaffnet nun in einem Gebüsch neben der Straße verborgen auf die Lauer. Als nun ein Mercedes angefahren kam, warf der Übeltäter das mit Nägeln gefüllte Gefäß unmittelbar vor dem Wagen auf die Fahrbahn, so dass dieser darübergefahren ist. Glücklicherweise kam der 30-jährige Fahrer mit dem Schrecken davon, während die Nägel einen Vorderreifen des Pkws beschädigten. Die Motivlage des Täters ist bislang völlig unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

8. Schwarzer Fiat gestohlen, Wiesbaden, Krautgartenstraße, Samstag, 07.11.2020, 06:15 Uhr bis 10:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben am Samstagmorgen den Pkw einer 44-Jährigen in Wiesbaden-Erbenheim gestohlen. Die Geschädigte stellte am Samstag um 10:00 Uhr fest, dass ihr schwarzer "Fiat Doblo" mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-HS 76" gestohlen worden war, den sie zuvor vor ihrer Wohnanschrift in der Krautgartenstraße abgestellt hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Wiesbaden unter Telefonnummer (0611) 345-0.

9. Gelegenheit macht Diebe - Fahrzeug und Wertgegenstände gestohlen, Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, Freitag, 06.11.2020, 07:45 Uhr bis Samstag, 07.11.2020, 02:00 Uhr

(ka)Das Fahrzeug eines 56-Jährigen ist in der Zeit von Freitag, 07:45 Uhr bis Samstag, 02:00 Uhr in Wiesbaden-Klarenthal von unbekannten Tätern gestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Diebe eine Scheibe des in der Ernst-von-Harnack-Straße abgestellten VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-JN 202" eingeschlagen und vermutlich einen darin befindlichen Zweitschlüssel verwendet, um das Fahrzeug sowie darin befindliche Wertgegenstände zu stehlen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Wiesbadener Straße, Freitag, 06.11.2020, 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr,

(ka)Bislang unbekannte Täter sind am Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus in Niedernhausen eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände entwendet. Die Einbrecher drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 10:15 Uhr gewaltsam in das Haus in der Wiesbadener Straße ein, indem sie ein Kellerfenster sowie eine Kellertür aufhebelten. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke im gesamten Hausbereich, entwendeten diverse Gegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Schnellrestaurant von Einbrechern heimgesucht, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 07.11.2020, gegen 01:45 Uhr,

(ka)Ein Schnellrestaurant in Rüdesheim am Rhein ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von bislang unbekannten Tätern Ziel eines Einbruchs gewesen. Die Täter drangen gegen 01:45 Uhr gewaltsam über einen Mitarbeitereingang des Restaurants in der Geisenheimer Straße ein und gelangten aktuellen Ermittlungen zufolge in den Innenbereich der Küche. Aus bislang unbekannten Gründen gelang es ihnen jedoch nicht, einen Tresor zu öffnen, weshalb sie die Geschäftsräume wieder verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Autofahrt endet in Leitplanke - Beifahrerin verletzt, Niedernhausen, Heftrich, Landesstraße 3273, Sonntag, 08.11.2020, gegen 14:45 Uhr,

(ka)Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag bei Niedernhausen eine 46-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Porsche-Fahrer mit seiner Beifahrerin die Landesstraße 3273 in Fahrtrichtung Lenzhahn, als er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In Folge dessen stieß der Porsche rechtsseitig in die Leitplanke, schleuderte anschließend über die Fahrbahn und kollidierte mit der linken Leitplanke. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich aufgrund des Totalschadens des Porsche auf rund 130.000 Euro.

4. Im Straßengraben gelandet, Geisenheim, Landesstraße 3272, Sonntag, 08.11.2020, gegen 19:00 Uhr,

(ka)Am Sonntagabend ist ein 45-Jähriger bei Geisenheim mit seinem Pkw verunglückt. Der Chevrolet-Fahrer befuhr gegen 19:00 Uhr die Landesstraße 3272 von Johannisberg kommend in Richtung Stephanshausen, als er im Bereich des Ortseingangs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw des 45-Jährigen in den Graben und kippte auf die Seite. Der Mann wurde zur Abklärung eventueller Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

5. Mit geparktem Fahrzeug kollidiert und geflüchtet, Hünstetten, Bechtheim, Auf der Witz, Freitag, 06.11.2020, gegen 17:30 Uhr,

(ka)Das geparkte Fahrzeug einer 39-Jährigen ist am Freitagabend in Hünstetten von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Gegen 17:30 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass ihr parallel zum Fahrbandrand der Straße "Auf der Witz" abgestellter Ford Focus im Bereich des hinteren Radkastens frische Schäden aufwies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Unfallverursacher mit dem Heck seines Fahrzeugs beim Wenden oder Einparken gegen den Ford der Frau gestoßen sein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Die unbekannte Person flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu wenden.

