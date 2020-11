Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis (Teil 1 von 2)

Wiesbaden

Wiesbaden

1. Zwei Frauen mit Pfefferspray attackiert, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, 07.11.2020, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurden zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen in der Poststraße in Bierstadt mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben der beiden Frauen seien sie gegen 00.30 Uhr einer Gruppe von drei jungen Männern begegnet, welche dann offenbar grundlos das Pfefferspray gegen sie eingesetzt hätten. Die drei Männer sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Einer sei fast 2 Meter groß, habe kurze Haare und eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe getragen. Ein weiterer sei mittelgroß mit einem Dreitagebart und habe eine blaue Jacke sowie eine weiße Hose getragen. Der Dritte soll ebenfalls mittelgroß gewesen sein. Er habe einen Vollbart sowie sehr kurze Haare gehabt und sei mit einer dunkelbraunen Jacke und einer blauen Hose bekleidet gewesen. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Streitigkeiten enden mit dem Einsatz von Pfefferspray, Wiesbaden, Helenenstraße, 27.11.2020, 00.10 Uhr,

(pl)Vor einem Kiosk in der Helenenstraße endete in der Nacht zum Samstag ein Streit zwischen zwei Personengruppen mit dem Einsatz von Pfefferspray. Die beiden Gruppen waren gegen Mitternacht aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf sollen zwei 19 und 21 Jahre alte Männer von ihren Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht worden sein. Die Gruppe rund um den Angreifer sei im Anschluss in Richtung Wellritzstraße geflüchtet. Der Haupttäter soll schlank gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Er habe eine dunkle Jeans sowie weiße Schuhe getragen und eine weiße Umhängetasche mit sich geführt. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. 11-Jähriger von Unbekanntem bedroht, Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, 06.11.2020, 12.20 Uhr,

(pl)Ein 11-jähriger Junge wurde am Freitagmittag in der Albrecht-Dürer-Straße von einem unbekannten Täter bedroht. Der Junge lief gegen 12.20 Uhr mit seinem Bruder die Albrecht-Dürer-Straße entlang, als plötzlich ein etwa 17 Jahre alter Jugendlicher ohne ersichtlichen Grund auf ihn zugekommen sein soll und sich vor ihn gestellt habe. Anschließend habe der Unbekannte einen weißen waffenähnlichen Gegenstand aus seiner Umhängetasche geholt, den 11-Jährigen hiermit bedroht und sich dann wieder entfernt. Der Täter soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein und eine blaue Baseballmütze, ein graues T-Shirt sowie eine graue Jeans getragen haben. Mit sich geführt habe er eine schwarze Umhängetasche der Marke Snipes. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verfassungsfeindliche Äußerungen und Gesten auf offener Straße, Wiesbaden, Hallgarter Straße, 07.11.2020, 15.50 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurde die Polizei in die Hallgarter Straße gerufen, nachdem dort zwei Männer durch verfassungsfeindliche Äußerungen und Gesten aufgefallen waren. Nachdem die beiden alkoholisierten 24 und 30 Jahre alten Männer einem durch die Streife ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus müssen sich die beiden nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Einbruch in Schulungsgebäude, Wiesbaden-Sonnenberg, Bingertstraße, 07.11.2020, 15.30 Uhr bis 08.11.2020, 08.10 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Schulungsgebäude in der Bingertstraße in Sonnenberg ein. Die Täter hebelten die Zugangstür des Gebäudes auf und durchsuchten anschließend mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Versuchter Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, 05.11.2020, 10.00 Uhr bis 06.11.2020, 09.25 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter scheiterten zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen beim Versuch, in eine Gaststätte in der Alfons-Paquet-Straße einzubrechen. Die Einbrecher schoben einen Rollladen nach oben, schlugen die Glasscheibe ein und ergriffen dann jedoch die Flucht, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Autoaufbrecher unterwegs, Wiesbaden, 06.11.2020 bis 08.11.2020,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurden in Wiesbaden mindestens fünf geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter drangen in zwei Fällen durch eine eingeschlagene Seitenscheibe und dreimal auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der Wagen ein und entwendeten hieraus unter anderem persönliche Dokumente, Mundnasenbedeckungen sowie einen Scanner. Die betroffenen Autos waren im Bereich Loreleiring, Zimmermannstraße, Klarenthaler Straße, Lilienthalstraße und Wettinerstraße abgestellt. In der Klarenthaler Straße wurden Anwohner in der Nacht zum Sonntag gegen 01.40 Uhr auf die Tat aufmerksam und konnten den Autoaufbrecher als etwa 35- 40 Jahre alt und dunkel gekleidet beschreiben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Brennender Mülleimer, Mainz-Kastel, Schultheißweg, 08.11.2020, 12.45 Uhr,

(pl)Im Schultheißweg in Mainz-Kastel brannte am Sonntagmittag ein Mülleimer. Der Brand, bei welchem ein geringer Sachschaden entstanden ist, wurde gegen 12.45 Uhr bemerkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Gartenanlage von Dieben heimgesucht, Wiesbaden, Maaraue, 06.11.2020, 18.00 Uhr bis 07.11.2020, 09.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurden in einer Kleingartenanlage in der Maaraue mehrere Gartengrundstücke von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in mindestens vier Kleingärten ein und ließen unter anderem Gartenmöbel, eine Kiste Kartoffeln, Brennholz sowie Kleidungsstücke mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

10. Mehrere Glascontainer und eine Garage mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Siebenmorgenweg, 06.11.2020, 18.30 Uhr bis 07.11.2020, 11.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag waren in Mainz-Kostheim Graffitisprayer unterwegs und beschmierten drei nebeneinanderstehende Glascontainer in der Hochheimer Straße sowie die Außenwand einer Garage im Siebenmorgenweg mit Farbe. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

11. Verteilerkasten beschädigt, Mainz-Kastel, Steinern Straße, 06.11.2020, 22.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitagabend in der Steinern Straße in Mainz-Kastel einen Verteilerkasten beschädigt und hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Der Kasten wurde mit so brachialer Gewalt angegangen, dass sich dieser vom Fundament löste. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

