Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen und mit Einhandmesser unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagabend ein 23-jähriger Golf-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg kontrolliert. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Weiterhin fanden die kontrollierenden Beamten ein Einhandmesser im Fach der Fahrertür. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und auch eine Blutentnahme wurde mit dem 23-Jährigen im Klinikum durchgeführt. Sein Start ins Wochenende sind nun zwei Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell