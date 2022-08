POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Vereinsheim Wildeck. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (13.08.) und Donnerstagnachmittag (18.08.) in ein Vereinsheim im Rhädenweg in Obersuhl ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses und Aufhebeln der dahinter befindlichen Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und mehrere Flaschen Coca-Cola, bevor ...

mehr