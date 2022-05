Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Beschädigung einer Hauswand

Am Sonntag den 08.05.2022 wurde eine Beschädigung am Außenputz an einem Wohngebäude in Bleialf festgestellt. Verursacht wurde dies vermutlich durch einen Pkw, der nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Hauswand streifte. Am Außenputz konnten weinrote Lackspuren erkannt werden. Der Schaden muss im Zeitraum vom Samstag, den 07.05.2022 / 17:00 Uhr auf Sonntag, den 08.05.2022 / 17:00 Uhr, entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.

