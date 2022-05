Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sinnlose Zerstörungswut, Waldhütte bei Longkamp beschädigt

Bernkastel-Kues (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 27.04.2022, 12:00 Uhr bis Samstag, 21.05.2022, 16:00 Uhr kam es zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einer Waldhütte in der Gemarkung Longkamp, Distrikt "Unter Rothenbusch". Diese befindet sich unweit der B50neu in Richtung des wirtschaftsweges Richtung Graacher Schäferei. An der Waldhütte handelten die unbekannten Täter wie "Vandalen". Sie traten/rissen mit brachialer Gewalt zwei Fenster, zwei Türen und ein Terrassentürelement aus ihren Befestigungen, sodass diese vollständig zerstört wurden. Weiterhin schlugen sie Löcher in die Bodendielen, zerstörten ein Waschbecken, einen Toilettenspiegel und die Abwasserrohre der Toilette. Aus den Schränken in der Hütte wurden Sachen herausgenommen und auf den Boden geworfen. Tische und Stühle wurden vor die Hütte getragen und teilweise erheblich beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Personen, die Hinweise auf mögliche Täter dieser sinnlosen Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues zu melden.

