Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Widerstand

Hohenfels-Essingen (ots)

Am 21.05.2022 gegen 00:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über eine Gruppe ungebetener Gäste auf einer Abi-Vorfinanzierungsfeier an der Grillhütte in Hohenfels-Essingen in Kenntnis gesetzt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden ein 17-jähriger und ein 20-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein zügig als Haupttäter festgestellt, welche gegenüber den dort feiernden jungen Personen Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen begangen hatten.

Die Personen verhielten sich verbal hoch aggressiv, auch den Beamten gegenüber, so dass es letztlich zur Ingewahrsamnahme des Haupttäters kam. Dieser sperrte sich gegen die notwendigen polizeilichen Maßnahmen, beschädigte die Motorhaube des Streifenwagens durch Schläge und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Nach Hinzuziehung von weiteren polizeilichen Kräften, konnte die Lage vor Ort beruhigt und der Sachverhalt aufgenommen werden.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell