POL-PDWIL: Vermisstensuche nach 10-jährigem Kind

Prüm (ots) - Am Donnerstag, 19.05.2022, kam es auf einem Parkplatz an der Wandalbertstraße in Prüm vor der Realschule Plus zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:50 Uhr wurde ein blauer VW Golf am linken Heck beschädigt. Es befanden sich neon-orangene Farbanhaftungen in Form von Streifspuren an dem Lack des Golfs. Die Polizei Prüm bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer ...

