POL-PDWIL: grölende Jugendliche in der Stadt unterwegs

Gerolstein (ots) - Am 20.05.2022 gegen 22:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über ein vermisstes 10-jähriges Kind informiert. Dieses war aus dem benachbarten Bundesland Hessen mit seinen Eltern in Gerolstein im Urlaub und hatte sich beim Wandern gehen von den Eltern so weit entfernt, dass man sich aus den Augen verlor. Es wurden eine Vielzahl an Suchkräften der Polizei und der ortsansässigen Feuerwehren ...

