Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von einer Baustelle

Demerath (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun am 21.05.2022 mitgeteilt wurde, kam es seit dem 10.05.2022 immer wieder zu Diebstählen von einer Baustelle im Bereich einer Brücke über einen dort verlaufenden Bach (Üßbach) von der Üßbachtalstraße in Ulmen-Meiserich in Richtung eines Grundstücks des Geschädigten in Demerath.

Dieser restaurierte dort eine bereits vorhandene Brücke und lagerte zu diesem Zweck dort immer wieder erforderliche Baumaterialien ab, welche sodann entwendet wurden.

Hierbei wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Dielen, eine Gießkanne, ein Eimer und mehrere Gitterroste entwendet.

Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell