Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

Oberscheidweiler (ots)

Am Sonntag, 22.05.2022 führten Beamte der Polizeidirektion Wittlich - unter Führungsverantwortung der Polizeiinspektion Wittlich - eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs durch. In der Ortslage Oberscheidweiler wurden bei sonnigem, und damit bestem Wetter für Zweiradfahrer:innen, insgesamt 103 Motorräder und kontrolliert. Neben einer Vielzahl von Verwarnungen wegen leichter Verstöße fiel auch ein Motorradfahrer aus Großbritannien auf, dessen Motorrad durch Manipulation an der Auspuffanlage sehr laut war. Ihm wurde nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung die Weiterfahrt erlaubt. Ein weiterer Motorradfahrer fiel dadurch auf, dass an seinem Motorrad eine nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Auspuffanlage angebaut war - gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Weiter wurden 5 Mängelberichte wegen leichter Mängel an den mitgeführten Fahrzeugen ausgestellt. Fünf Motorradfahrer wurden wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten - hierbei überschritt ein Motorradfahrer die erlaubte Geschwindigkeit so weit, dass gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde und ihm gleichzeitig ein Fahrverbot von einem Monat droht. Insgesamt kam es zu 3 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 2 Verwarnungen wegen der Geschwindigkeitsverstöße. Die Kontrolle wurde von den Zweiradfahrer:innen weitestgehend gut aufgenommen, ebenso auch von den Anwohnern der Ortslage Oberscheidweiler.

