Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von Fahrzeugen gestohlen - Handy gestohlen - Update zum Wohnhausbrand in Feldkrücken - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen von Fahrzeugen gestohlen

Alsfeld. Unbekannte montierten in der Nacht zu Donnerstag (18.08.) von insgesamt drei Fahrzeugen des Herstellers Audi die Reifen ab und stahlen diese. Zur Tatzeit standen die Pkw auf einem Stellplatz in der Straße "An der Hessenhalle". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Angersbach. Ein Unbekannter ließ sich am Donnerstagvormittag (18.08.) mit einem Fahrradtaxi von Lauterbach nach Angersbach fahren. Als der 34-jährige Fahrer dem Mann half eine heruntergefallene Tasche aufzuheben, entwendete dieser unbemerkt das Handy des 34-Jährigen aus einer Halterung am Lenkrad und flüchtete. Der Radfahrer stellte erst kurz darauf den Diebstahl des Geräts, im Wert von circa 400 Euro, fest. Der Unbekannte kann als männlich, etwa 50 Jahre alt, rund zwei Meter groß, von kräftiger Statur, mit rotem Vollbart und langen Haaren beschrieben werden. Das äußerliche Erscheinungsbild des Mannes habe zudem einen ungepflegten Anschein erweckt. Er habe mehrere Jacken übereinander, eine beige-oliv-grüne Hose mit seitlichen Taschen und eine Wintermütze am Kopf getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Update zum Wohnhausbrand in Feldkrücken - Zeugen gesucht

Ulrichstein. Wie bereits berichtet, brannte ein unbewohntes Fachwerkhaus in der Kölzenhainer Straße im Ortsteil Feldkrücken am Samstag (13.08.), gegen 3.30 Uhr, vollends aus.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine neben dem - nach Auskunft eines Sachverständigen - einsturzgefährdeten Wohnhaus befindliche Scheune wurde ebenfalls durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Die Alsfelder Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen - mit Unterstützung von Experten des Hessischen Landeskriminalamtes - durchgeführt, als auch die Brandstelle mit einem externen Gutachter begangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell