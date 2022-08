Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Fulda. Eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Krad, gegen 12.15 Uhr, die L 3418 aus Richtung Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Westring. Als sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einem dortigen Kurvenbereich nach rechts in Richtung Westring einbiegen wollte, geriet sie aus noch unklarer Ursache ins Rutschen und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) erlitten ein 24-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda und ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer aus Lüdenscheid leichte Verletzungen. Der Skoda-Fahrer befuhr gegen 12.40 Uhr die Magdeburger Straße aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte nach aktuellem Kenntnisstand im dortigen Kreuzungsbereich nach rechts in den Pappelweg einbiegen. Aus noch unklarer Ursache geriet er beim Abbiegen ins Rutschen und prallten gegen den Mercedes, welcher im Pappelweg ordnungsgemäß an der dortigen Ampel auf grünes Ampellicht wartete. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Eine 68-jährige BMW-Fahrerin und ein Linienbus befuhren parallel, gegen 12.30 Uhr, die Kohlhäuser Straße und wollten nach links auf die Mainstraße abbiegen. In diesem Bereich befindet sich eine Baustelle mit zwei Abbiegespuren und zwei Fahrstreifen. Beim Abbiegen geriet die BMW-Fahrerin aus noch unklarer Ursache von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Linienbus, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.08.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Hersfelder Straße in absteigender Richtung. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus München mit seinem Fahrzeug von einem dortigen Grundstück auf die Hersfelder Straße auf. Dabei kollidierte er mit dem von rechts kommenden, vorfahtsberechtigten 34-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (18.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 69-jährige Wildeckerin mit ihrem Pkw den Auweg aus Richtung Bothenweg kommend in Richtung Uhlandstraße. Dabei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein am linken Fahrbahnrand parkendes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine angrenzende Grundstücksmauer geschoben. Der Pkw der Wildeckerin kippt in Folge der Kollision um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt von der alarmierten Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 14.000 Euro.

