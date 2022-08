Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Auf der Beethovenstraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein blauer Opel Corsa beschädigt. Der Pkw hat eine Beule und Kratzer an der hinteren linken Seite. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Am Samstag, zwischen 9.00 und 15.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Honda CBR 900 wurde im hinteren linken Bereich beschädigt und weist nun einen Lack- und Blechschaden von ca. 5000 Euro auf. Am Unfallschaden konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen jedoch nicht vor.

Auf der Daimlerstraße wurde am Montag zwischen 8.00 und 9.00 Uhr ein schwarzer Audi Q7 beschädigt. Bei dem Unfall mit Fahrerflucht entstand ein erheblicher Schaden an der Fahrertür. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Auf dem Hellweg-Parkplatz an der Halterner Straße wurde am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ein brauner Honda Civic beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von ca. 1500 Euro.

Haltern am See

Ein blauer Skoda Octavia, der am Fahrbahnrand der Annabergstraße geparkt war, wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigt. Es befinden sich erhebliche Lackkratzer auf der Fahrerseite. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bottrop

Montag, zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, kam es auf der Scharnhölzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem betroffenen Pkw, ein weißer Toyota Prius, handelt es sich um ein Taxi. Dieses weist nun eine Delle in der Fahrertür und einige Lackkratzer auf der Fahrerseite auf. Außerdem ist die Folierung an der Fahrertür beschädigt. Der gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Verursacher ist unbekannt geflüchtet.

Recklinghausen

Am vergangenen Dienstag, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, wurde auf der Warthestraße der geparkte Pkw einer 46-jährigen Recklinghäuserin von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug hat die 46-Jährige zunächst das einseitig herabhängende KFZ-Kennzeichen an der Fahrzeugfront festgestellt. Als sich beim Starten des Wagens dann noch der Kollisionswarner mit einem Fehler gemeldet hat, hat sie ihren Wagen etwas genauer betrachtet und den Frontschaden in Höhe von ca. 1000 Euro festgestellt. Es handelt sich bei dem Pkw um einen weißen Audi A1. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher liegen nicht vor.

Heute Morgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 36-jährigen Herteners. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um das Parkhaus des Knappschaftskrankenhauses. Der schwarze BMW stand auf dem ersten Parkdeck rückwärts eingeparkt. Er weist jetzt Beschädigungen an der Fahrzeugfront in Form von Lackkratzern auf. Das vordere Kennzeichen wurde ebenfalls durch den Unfall mitsamt der Halterung vom Fahrzeug getrennt. An dem Kennzeichen befand sich Lackabrieb in der Farbe Lila. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es auf einem öffentlichen Parkplatz an der Goethestraße zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 60-jährigen Waltroperin. Der graue Skoda Fabia weist eine Delle und Lackkratzer im Bereich des Stoßfängers hinten links auf. Geschätzt wird der Schaden auf ca. 1500 Euro. Der Verursacher ist unerkannt geflüchtet.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursacher geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell