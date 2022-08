Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Fernewaldstraße sind unbekannte Täter am späten Freitagabend in ein Corona-Testzentrum eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Scheibe eingeschlagen und mehrere Test-Kits gestohlen. Erste Hinweise deuten auf drei Täter hin. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Castrop-Rauxel:

An der Dortmunder Straße wurde am Sonntagabend in einen Supermarkt eingebrochen. Auf Videoaufzeichnungen ist ein Täter zu sehen, der sich etwa 15 Minuten in dem Supermarkt aufhielt - zwischen 22.50 Uhr und 23.05 Uhr. Gestohlen wurden Lebensmittel. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80m groß, schlank, hellbrauner Hoodie, dunkle kurze Cargohose, schwarze Socken, dunkle Schuhe mit weißer Sohle, Rucksack (vermutlich Adidas).

Dorsten:

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde bei einem Solarium am Ostwall eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Kosmetikartikel gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Bottroper Straße wurde am Wochenende in ein Bürogebäude eingebrochen und mehrere Schränke durchsucht. Unter anderem wurden Geldkassetten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wer zwischen dem frühen Freitagabend und heute (Montag) Morgen etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Recklinghausen:

Im Reitwinkel wurde in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Terrassentür und durchsuchten dann sämtliche Räume im Haus. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Einbruch passierte vermutlich in der Nacht auf Freitag.

Auf der Hochstraße sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten die Wohnung und verschwanden unerkannt. Ob etwas und wenn, was gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde heute Vormittag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon mehrere Tage zurückliegen.

Auf der Kampstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Hörgeräteakustiker eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und nahmen die Kasse mit Bargeld mit. Wer zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

In der Nacht auf Sonntag wurde bei einem Imbiss auf der Kunibertistraße eingebrochen. Auf Videoaufnahmen ist ein Täter zu sehen. Er war schlank und trug eine dunkle Jacke mit weißen Streifen am Ärmel. Die Tatzeit konnte auf 2.15 bis 2.20 Uhr eingegrenzt werden. Gestohlen wurde ein Router.

In der Nacht auf Montag - gegen 4.10 Uhr - wurde in eine Eisdiele auf der Kunibertistraße eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte die Eingangstür auf und nahm Bargeld aus der Kasse sowie aus Spardosen mit. Auch hier liegen Videoaufnahmen vor: Zu sehen ist ein "vermummter" Täter mit heller Kapuzenjacke, heller Maske, Sonnenbrille, dunkler Hose und Handschuhen.

Auf der Kunibertistraße wurde außerdem am Wochenende bei einem Hörgeräteakustiker eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. In dieser Zeit wurde die Eingangstür aufgehebelt und aus einer Kassenschublade Bargeld gestohlen.

Ein Zusammenhang der Einbrüche kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, entsprechende Ermittlungen laufen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

