POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Stillgelegter PKW ausgebrannt

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Montagmorgen gegen 02:45 Uhr in einen Kiosk in der Weinstraße in Besigheim ein. Hierzu entfernten sie zunächst das Gitter an einem Fenster auf der dem Bahnhof zugewandten Rückseite des Gebäudes, schlugen die Scheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurde ein Spielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe ...

mehr