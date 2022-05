Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsüberwachungsgerät

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen löste kurz vor 02:00 Uhr mehrfach der Erschütterungsalarm eines sogenannten Enforcement Trailers in Gemmrigheim aus. Dabei handelt es sich um ein bewegliches Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Form eines Anhängers, das zur Überwachung des Verkehrs auf der K1625 von Gemmrigheim in Fahrtrichtung Neckarwestheim eingesetzt war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen rückte sofort aus und stellte vor Ort einen 18-jährigen Mann fest, der sich noch an dem Enforcement Trailer zu schaffen machte. An dem Anhänger waren der Spurenlage nach mit einem Gullideckel die Scheibe der Überwachungskamera sowie eines der beiden Rücklichter eingeschlagen worden. Außerdem wurde die Kennzeichenhalterung gewaltsam nach oben geklappt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Der 18-jährige Tatverdächtige, der stark unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach Feststellung seiner Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ob neben ihm weitere Personen als Tatverdächtige in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

