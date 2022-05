Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Kiosk

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montagmorgen gegen 02:45 Uhr in einen Kiosk in der Weinstraße in Besigheim ein. Hierzu entfernten sie zunächst das Gitter an einem Fenster auf der dem Bahnhof zugewandten Rückseite des Gebäudes, schlugen die Scheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurde ein Spielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Bei ihrem Vorgehen lösten die Täter offenbar einen Einbruchsalarm aus. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Rundumleuchte sowie einen akustischen Alarm und verständigte parallel dazu die Polizei. Die daraufhin sofort zum Tatort entsandten Streifenwagenbesatzungen konnten den genannten Sachverhalt feststellen, die Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 beim Polizeiposten Besigheim zu melden.

