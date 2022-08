Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fleisch auf Feldweg aufgefunden-Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag-Scheiben von Scheune zerstört-Geldbeutel gestohlen-Einbruch

Fleisch auf Feldweg aufgefunden

Alsfeld. Am Sonntagabend (14.08.), gegen 21.20 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei den Fund von Fleisch nahe eines Fahrradweges in der Verlängerung der Straße "Rodgarten" in Altenburg.

Beamte der Polizeistation Alsfeld konnten wenig später Knochenreste mit Fleischanhaftungen im Nahbereich eines dortigen Maisfeldes auffinden und sicherstellen. Eine Inaugenscheinnahme des Fleisches erbrachte keine Hinweise auf Fremdkörper beziehungsweise gefährliche Gegenstände oder erkennbar unnatürlich aussehende und riechende sowie giftige Substanzen. Durch die Polizei wurde diesbezüglich Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter aufgenommen und dieser über den vorliegenden Sachverhalt informiert.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen haben sich keine Anhaltspunkte auf das Vorliegen einer Straftat ergeben. Warum das Fleisch an besagter Örtlichkeit abgelegt wurde, ist aktuell unklar.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei:

- Tierbesitzer sollten ihre Vierbeiner an einer Leine oder in direkter Nähe zum Menschen führen, um sie genau beobachten und auch feststellen zu können, ob und was sie aufnehmen. - Bürgerinnen und Bürger sollten das Füttern von Wildtieren zum Schutz der Lebewesen unterlassen. Viele Tiere vertragen die in dem ursprünglich für Menschen zubereiteten Fleisch enthaltenen Stoffe nicht. Was vermutlich "gut gemeint" ist, kann den Tieren nachhaltig schaden! - Das unerlaubte und unrechtmäßige Entsorgen von tierischen Produkten - womit Menschen und Tiere in Berührung kommen können - stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß §10 TierNebG i.Vm. §14 TierNebG dar. - Tierschutzorganisationen geben Tierhalterinnen und -haltern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Ratschläge und Hinweise, deren Bekanntmachung und Einhaltung der Sicherheit der Tiere vorsorglich und auch nachhaltig dienen sollen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Homberg (Ohm). Unbekannte legten in der Nacht zu Freitag (19.08.) eine selbstgebaute Apparatur - ähnlich einem Krähenfuß - in der Hauptstraße in Appenrod aus. Als ein Lkw die Straße befuhr, zerplatzte ihm beim Überfahren des aus Baustahl gefertigten Bauwerks ein Reifen. Der Schaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Lauterbach. Am Donnerstagnachmittag (18.08.) riefen unbekannte Trickbetrüger bei einem lebensälteren Ehepaar aus Lauterbach an und gaben sich als Angestellte einer Bank aus. Die Schwindler erklärten, dass versucht worden sei, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag von dem Konto der Rentner abzubuchen. Die Bank habe zwar die Abbuchung verhindern können, allerdings müssten die Lauterbacher nun eine App herunterladen, in welche sie sämtliche persönliche Daten sowie Bankdaten inklusive generierter Passwörter zur weiteren Bearbeitung eingeben sollten. Zusätzlich forderten die Betrüger die Eheleute dazu auf, einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihnen unbekanntes Konto zu überweisen, um ihr Geld vor weiteren, vermeintlich unbefugten Abbuchungen zu schützen. Die Lauterbacher glaubten den Angaben der Schwindler zunächst und überwiesen das Geld. Am nächsten Tag vergewisserten sich das Ehepaar nochmal persönlich bei der örtlichen Bank, welche den Betrug aufklärte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Scheiben von Scheune zerstört

Alsfeld. In der Nacht zu Samstag (20.08.) zerstörten Unbekannte zwei Fensterscheiben einer Scheune in der Straße Fuldaer Tor. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Lauterbach. Unbekannte stahlen am Samstagvormittag (20.08.), zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, den Geldbeutel einer 63-jährigen Frau aus Lauterbach. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Umgehungsstraße hatte die Lauterbacherin den Geldbeutel nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen abgedeckt in ihrem Einkaufskorb verstaut. In einem unbemerkten Moment griffen die Diebe zu. Der genaue Wert des Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Schwalmtal. Eine Kindertagesstätte in der Ostendstraße in Brauerschwend wurde in der Zeit von Freitagmittag (12.08.) bis Sonntagnachmittag (21.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließen durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

