Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten um Anschnallpflicht endeten in handfester Auseinandersetzung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Montag, 04.10.21, 14.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Bereits am Montag kam es im Bereich des Parkplatzes eines, in der Northeimer Straße gelegenen Einzelhandelsgeschäftes zu Streitigkeiten bezüglich der Anschnallpflicht von Kindern. Nachdem ein 32-jähriger Salzgitteraner, der sich zur Vorfallszeit am Imbiss vor dem Geschäft aufhielt die Insassen eines Ford Mondeo auf die Anschnallpflicht von in dem Pkw sitzenden Kindern hingewiesen habe, wurde dieser durch die Insassen des Pkw beleidigt. Im weiteren Verlauf wurde eine 49-jährige Bad Gandersheimerin, die sich ebenfalls in dem Pkw mit den Kindern befand handgreiflich gegenüber des 32-jährigen und schlug diesem auf den Oberkörper. Im Gegenzug dazu hielt der 32-jährige die 49-jährige fest und drückte diese auf die Motorhaube. Nur durch striktes Trennen der beteiligten Parteien durch die Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell