POL-OH: Sattelzug gerät durch technischen Defekt auf A7 in Vollbrand - Fahrer unverletzt

Burghaun (ots)

Am Dienstag (23.08.) befuhr ein 26-jähriger weißrussischer Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug die A7 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz, Gemarkung Burghaun, stellte der Fahrer gegen 22.45 Uhr einen Brandgeruch sowie eine leichte Rauchentwicklung in der Fahrerkabine der Sattelzugmaschine fest. Geistesgegenwärtig konnte der Fahrer den Sattelzug nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes "Günterswald" lenken und das Führerhaus mit seinen notwendigsten persönlichen Gegenständen verlassen. In kürzester Zeit stand die Sattelzugmaschine in Brand und das Feuer griff unmittelbar auf den mit Alt-Elektrogeräten sowie Altreifen beladenen Sattelauflieger über. Weiterhin wurde durch den Brand auch die angrenzende Böschung in Mitleidenschaft gezogen und musste durch die Feuerwehr ebenso wie der Sattelzug gelöscht werden. Die Auswirkungen auf den fließenden Verkehr waren gering, da der Verkehr zweispurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Der Parkplatz "Günterswald" wird bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen am 24.08. durch die Autobahnmeisterei Fulda für den Verkehr gesperrt.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000.- Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- u. Lagedienst PP Osthessen

