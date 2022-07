Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Sicherheitstipps zur Wald- und Flächenbrandgefahr durch Hitzewelle der Feuerwehren SH

Kiel (ots)

Sicherheitstipps zur Wald- und Flächenbrandgefahr durch Hitzewelle Das anhaltende Wetter mit anhaltender Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr steigen. Der Landesbrandmeister des Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein Frank Homrich weist daraufhin, dass teilweise bereits die Stufe 3 (dritthöchste Stufe) in Schleswig-Holstein erreicht wurde und in den kommenden Tagen (Mittwoch, den 20.07.2022) die Stufe 4 (zweithöchste Stufe) erwartet wird. Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lassen sich Wald- und Flächenbrände vermeiden. Bitte beachten Sie die Sicherheitstipps der Feuerwehr für Natur und Grillvergnügen: ➢ Beachten Sie das absolute Verbot für offenes Feuer in Wäldern; dies gilt auch für Grillfeuer - fragen Sie nach ausgewiesenen Grillplätzen. ➢ Ebenso ist es verboten, in den Wäldern zu rauchen. ➢ Werfen Sie keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster. ➢ Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur. Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden. ➢ Halten Sie die Zufahrten zu Wäldern, Mooren und Heideflächen frei - sie sind wichtige Rettungswege. Beachten Sie unbedingt Park- und Halteverbote. ➢ In einigen Gebieten ist der Zugang zu Waldgebieten untersagt - bitte folgen Sie diesem Verbot. ➢ Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über Notruf 112. Verhindern Sie Entstehungsbrände, unternehmen Sie Löschversuche, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen, und rufen Sie in jedem Fall die Feuerwehr zur Nachkontrolle. ➢ Durch den schnellen Temperaturanstieg lassen Sie keine Kinder und Tiere allein im Fahrzeug - auch nicht "für kurze Zeit"! Besonders gefährdet durch die heißen Tage sind ältere Menschen und Kinder: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen, die nicht selbst für sich sorgen können! ➢ Nehmen Sie genügend Flüssigkeiten zu sich. Die tägliche Trinkmenge sollte bei gesunden Menschen mindestens drei Liter betragen

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell