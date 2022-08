Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Ruhestörer greift Polizeistreife an - ein Polizeibeamter muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 12.08.2022, hat ein mutmaßlicher Ruhestörer in Waldshut-Tiengen eine Polizeistreife angegriffen. Ein Polizeibeamter musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Ab 04:30 Uhr häuften sich die Beschwerden über Lärm rund um das Schulzentrum in WT-Tiengen. Eine Polizeistreife traf nach längerer Suche schließlich auf dem dortigen Parkplatz zwei junge Männer mit einer Musikbox an. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um zwei Brüder im Alter von 16 und 19 Jahren. Die beiden wurden kontrolliert. Der Ältere wollte seinen Namen nicht nennen. Nachdem ihm seine körperliche Durchsuchung nach Ausweispapieren angedroht worden war, soll er unvermittelt einem Polizeibeamten einen Faustschlag an den Kopf versetzt haben. Unter massiver Gegenwehr konnte der Tatverdächtige überwältigt werden. Weitere Streifen, darunter auch Einsatzkräfte von Zoll und Bundespolizei, beruhigten die Situation. Beide Polizeibeamten erlitten Verletzungen. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss. Er kam in Gewahrsam. Da der jüngere Bruder die Szenerie mit seinem Handy gefilmt hatte, wurde dieses beschlagnahmt.

