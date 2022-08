POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schreiendes Baby aus geparkten Pkw befreit

Freiburg (ots) - Ein 29-jähriger Mann soll in der Nacht auf Freitag, 12.08.2022, in Weil am Rhein in der Colmarer Straße gelbe Säcke angezündet haben. Gegen 02:20 Uhr war deshalb die Feuerwehr und die Polizei verständigt worden. Mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen konnte das Feuer eingedämmt werden, den Rest erledigte die angerückte Feuerwehr. Der Hinweis auf einen Mann, der kurz vor dem Feuer das dortige ...

