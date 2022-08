Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Radfahrerin kollidiert mit Lieferwagen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 11.08.2022, hat sich eine Fahrradfahrerin bei der Kollision mit einem Lieferwagen in Murg schwer verletzt. Kurz vor 07:30 Uhr hatte ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Lieferwagen die bevorrechtigte Hauptstraße aus der Rheinstraße gequert. Möglicherweise aufgrund des Sonnenstandes hatte er zwei herannahende Radfahrer zu spät wahrgenommen. Die 59-jährige Fahrradfahrerin prallte gegen die vordere rechte Front des Lieferwagens. Dabei verletzte sie sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Einen Radhelm hatte sie an. Der dahinter befindliche zweite Radler konnte einen Zusammenstoß vermeiden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 700 Euro.

