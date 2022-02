Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dettingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei

29-Jähriger in psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige steht im Verdacht, am Sonntag im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Heidenheim (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5146475) zwei Autofahrer mit einem Messer bedroht zu und deren Fahrzeuge anschließend entwendet zu haben. Aufgrund seines Gesundheitszustandes beantragte die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Unterbringungsbefehl gegen den 29-Jährigen. Der zuständige Richter am Amtsgericht Heidenheim erließ den Unterbringungsbefehl am Montag. Im Anschluss wurde der 29-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Heidenheim dauern an.

+++++++ 0283348

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell