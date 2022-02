Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verletzte nach Auseinandersetzung

Drei Männer mussten am Freitagabend nach einer Auseinandersetzung in Ulm in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in der Friedenstraße. Die Polizei war schnell mit vielen Kräften dort. Der Rettungsdienst kümmerte sich um drei Männer und eine Frau. Die Frau stand offenbar unter Schock, die Männer wiesen Verletzungen auf und kamen in Kliniken. Dort soll die Schwere der Verletzungen festgestellt werden. Wie die Polizei erfuhr, soll zuvor ein Auto vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Nach diesem grauen Opel Corsa mit GZ-Kennzeichen sucht die Polizei seither.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen gegen 17.45 Uhr zunächst Unbekannte an der Tür einer Wohnung in der König-Wilhelm-Straße geklingelt haben. In dieser Wohnung waren zwei Bewohner und eine Frau. Als einer der Bewohner die Tür öffnete, sei er sofort von den Personen draußen angegriffen worden. Einer der Bewohner habe eine Machete ergriffen, um sich zur Wehr setzen zu können. Deshalb ergriffen die Angreifer die Flucht. Der Bewaffnete folgte ihnen auf die Straße, wo ein Gerangel entstand. Dabei seien einer der Angreifer sowie der Hausbewohner verletzt worden. Die Machete fehlt seither. Ob sie bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Frau, die in der Wohnung zu Besuch war, brachte sich während des Angriffs in Sicherheit. Sie überstand die Attacke mit einem Schock. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, um den genauen Ablauf und die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

++++++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell