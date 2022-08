POL-FR: Hohentengen: Motorradfahrer prallt gegen entgegenkommenden Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 11.08.2022, ist in einen Imbiss in der Industriestraße in Lörrach-Haagen eingebrochen worden. Mit einem Stein warf der Täter die Glaseingangstüre ein und gelangte so ins Innere. Bargeld und Kaltgetränke im dreistelligen Euro-Wert wurden gestohlen. Dagegen ist der entstandene Sachschaden von rund 2500 Euro um ein ...

