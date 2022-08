Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Imbiss - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 11.08.2022, ist in einen Imbiss in der Industriestraße in Lörrach-Haagen eingebrochen worden. Mit einem Stein warf der Täter die Glaseingangstüre ein und gelangte so ins Innere. Bargeld und Kaltgetränke im dreistelligen Euro-Wert wurden gestohlen. Dagegen ist der entstandene Sachschaden von rund 2500 Euro um ein Vielfaches höher. Die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war es ein einzelner Tatverdächtige mit roter Hose, einem weißen Hoodie und einem schwarzen Rucksack. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

