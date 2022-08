POL-OH: zu Beitrag: Sattelzug gerät durch technischen Defekt auf A7 in Vollbrand - Fahrer unverletzt

Fulda (ots) - Am Dienstag (23.08.) kam es in der Elisabethenstr. Höhe Haus-Nr. 18 in Fulda zur einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Fußgängerin. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein männlicher E-Bike-Fahrer die Elisabethenstraße von Horas kommend in Fahrtrichtung Fulda-Innenstadt. Eine 35-jährige ...

mehr