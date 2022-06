POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots) - Am Dienstagmittag fanden Verkehrskontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbots in der Kraftgasse in Landau-Queichheim statt. Bei den Kontrollen in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr stellten die Beamten 12 Verstöße fest. Auf die Fahrer kommt ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro zu. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Michaela Rillig Telefon: 06341-287-2003 ...

