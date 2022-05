Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Zwei Fahrradfahrer stießen am Montagmorgen im Stadtteil Rohrbach zusammen und erlitten leichte Verletzungen. Ein 20-jähriger Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem Fahrrad auf der St.-Peter-Straße in Richtung Panoramastraße unterwegs. An der Kreuzung zur Von-der-Tann-Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 35-jährigen Radlerin und stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Dabei erlitten beide Radfahrer leichte Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Lediglich am Fahrrad der 35-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

