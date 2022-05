POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Nach Unfall mit 13-jähriger Radfahrerin geflüchtet - Zeugen gesucht!

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der B 291 im Einmündungsbereich zur Lessingstraße zu einem Unfall zwischen einer Nissan- und einer Opel-Fahrerin. Die 70-Jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf der B 291 in Richtung Walldorf und wollte nach links in die Lessingstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die 59-Jährige, die ...

