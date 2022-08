Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Personen mit Diebesgut festgenommen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Baucontainer

Fulda (ots)

Mehrere Personen mit Diebesgut festgenommen

Fulda. Eine Streife der Polizeistation Fulda nahm am frühen Dienstagmorgen (16.08.) drei Personen fest, nachdem mehrere gestohlene Gegenstände bei ihnen aufgefunden wurden.

Gegen 3 Uhr fielen die Personen den Beamten im Bereich der Bardostraße auf, als sie gerade im Begriff waren ein mit Warnblinklicht wartendes Taxi zu besteigen. Bei einer anschließenden Kontrolle der Fahrzeuginsassen fanden die Polizisten im Kofferraum des Fahrzeugs verschiedene Gegenstände vor, welche ersten Ermittlungen nach aus Einbrüchen stammten. Die drei Fahrgäste - eine 31-jährige Frau aus Fulda, ein 38-jähriger Mann aus Fulda und ein 36-Jähriger aus Künzell - wurden daraufhin festgenommen und die Gegenstände sichergestellt.

Das aufgefundene Diebesgut konnte bislang mindestens drei Einbruchstatorten im Bereich Fulda zugeordnet werden. Die genauen Hintergründe und ob die drei Personen mit den Einbrüchen in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

Die drei Festgenommenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (23.08.) in ein Einfamilienhaus in der Georg-Stieler-Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen Laptop sowie ein Tablet im Gesamtwert von rund 1.000 Euro stahlen. Außerdem entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baucontainer

Kalbach. Einen an der Kreisstraße 76 abgestellten Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.08.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Wackerstampfer sowie eine Benzin-Flex. Darüber hinaus stahlen sie von einem naheliegenden Freigelände eine Gabel eines Radladers und 18 Europaletten. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell