Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büroetage

Hamm-Mitte (ots)

Zwischen Freitag, 8. Oktober 17.30 Uhr und Montag, 11. Oktober, 7.30 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Büros einer Firma auf dem Südring ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Gebäudekomplex und drangen gewaltsam in mehrere Räume im Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell