Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei schnappt Betrüger mit Fake-iPhones

Hamm-Mitte (ots)

Einem 44-jährigen Mitarbeiter eines Wettbüros an der Wilhelmstraße wurde am Sonntagnachmittag, 10.Oktober, ein gefälschtes iPhone von einem zunächst unbekannten jungen Mann zum Kauf angeboten.

Als er bemerkte, dass es sich dabei um ein Plagiat handelte, flüchtete der zwielichtige Verkäufer daraufhin in einem VW Passat. Der 44-Jährige konnte das Kennzeichen ablesen und informierte die Polizei.

Der Besatzung eines Streifenwagens fiel der flüchtige VW während der Fahndung in der Innenstadt gegen 15.40 Uhr auf. In Höhe des Allee-Centers hielten sie den Wagen an und kontrollierten den 18-jährigen Fahrer und seinen 30-jährigen Beifahrer.

Nach dem Tatvorwurf holte der 18-Jährige ein offensichtlich gefälschtes iPhone 12 Pro Max hervor, übergab es den Beamten und hoffte anscheinend, dass das Auto nicht genauer unter die Lupe genommen werde. Vergebens: denn bei der anschließenden Durchsuchung des Passats konnten die Polizisten insgesamt 22 mutmaßlich gefälschte iPhones und ein gefälschtes Samsung-Smartphone in verschiedenen Verstecken auffinden.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden festgenommen; der VW, die Plagiate und verstecktes Bargeld beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges und Verstößen gegen das Markengesetz wurde eingeleitet.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell