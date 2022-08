Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei hilft 9-Jährigem bei Frühstücksüberraschung für Eltern

Ueckermünde (ots)

Ein 9-Jähriger aus Ueckermünde wollte seine Eltern am Sonntag (21.08.2022) mit frischen Brötchen zum Frühstück überraschen. Also stand er früh auf und machte sich gegen 06:30 Uhr auf den Weg zum Bäcker, als seine Eltern noch schliefen. Was der Junge nicht wusste war, dass der Bäcker um die Ecke zu dieser Zeit noch gar nicht geöffnet hatte. Doch das hielt den 9-Jährigen nicht davon ab, seinen Plan für die Überraschung dennoch in die Tat umzusetzen. Kurzer Hand sprach er einen Mitarbeiter einer Wachschutzfirma an, ob er auch bei ihm Brötchen kaufen könne. Der Wachmann machte sich Sorgen weil der 9-Jährige allein unterwegs war und informierte die Polizei. Die Kollegen waren von der Geschichte des 9-Jährigen so begeistert, dass sie mit ihm kurzer Hand zu einem anderen Bäcker gefahren sind, mit ihm die Brötchen kauften und ihn anschließend nach Hause brachten. Dort wurden die Eltern des Jungen dann nicht nur mit frischen Brötchen überrascht, sondern auch mit zwei netten Polizeibeamten, die zusammen mit dem Sohn in der Tür standen. Am Ende wünschten die Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeirevier Ueckermünde der Familie einen schönen Sonntag mit einem hoffentlich genauso schönem Frühstück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell