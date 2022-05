Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Wohnung- Unbekannte fragen nach Zettel

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (18.5.) meldete sich eine ältere Dame bei der Polizei in Herford und teilte mit, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden sei. Die Ermittlungen am Tatort an der Straße Zur Bleiche ergaben, dass zwei unbekannte Frauen am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin klingelten. Die beiden Frauen baten die Geschädigte um einen Stift und Zettel, um eine kurze Nachricht zu fertigen. Die 91-Jährige ließ die beiden Frauen in die Wohnung bis ins Wohnzimmer eintreten. Eine der Tatverdächtigen verlangte nach einem Glas Wasser, während die zweite Tatverdächtige sich in der Wohnung umsah. Nachdem die beiden Unbekannten die Wohnung nach ca. 30 Minuten wieder verließen, stellte die geschädigte Seniorin einige Zeit später fest, dass aus einem der Wohnzimmerschränke Bargeld in vierstelliger Höhe fehlte. Das Bargeld wurde augenscheinlich von einer der beiden Frauen aus dem Schrank entwendet. Die Geschädigte beschreibt die Frauen mit ca. 40 Jahre und kleiner Statur. Beide trugen zur Tatzeit helle Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen zur Tatzeit im Bereich Zur Bleiche oder Umgebung die beiden Frauen aufgefallen sind und Angaben dazu machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

