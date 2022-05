Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen LKW und Motorrad- Abbiegevorgang endet mit Unfall

Löhne (ots)

(sls) In Löhne wurden Polizeibeamte am Mittwochmorgen (18.5.) zu einem Verkehrsunfall zur Loher Straße gerufen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Bad Oeynhausen gegen 07.15 Uhr die Loher Straße in Richtung Koblenzer Straße. Vor dem Yamaha-Fahrer befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei LKW-Fahrer, die nach rechts in die Bültestraße einbiegen wollten. Der 52-Jährige scherte nach links aus, um langsam an den LKWs vorbei in Richtung Koblenzer Straße weiterzufahren. Zu selben Zeitpunkt beabsichtige ein LKW-Fahrer aus Bad Oeynhausen mit seinem Mercedes Sprinter von der Bültestraße nach links auf die Loher Straße einzubiegen. Da die von links kommenden zwei LKW's augenscheinlich nach rechts abbiegen wollten, begann er bereits mit dem Abbiegen auf die Loher Straße. Hierbei übersah der 29-Jährige jedoch den ebenfalls von links kommenden Motorradfahrer. Der Yamaha-Fahrer versucht noch rechtszeitig abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Radkasten des LKW nicht mehr verhindern. Nach der Kollision klagte der 52-Jährige über Schmerzen im Handgelenk und Schulterbereich. Nach Rücksprache begibt er sich selbständig in ärztliche Behandlung. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis des LKW-Fahrers stellten die Polizeibeamten fest, dass der vorgezeigte rumänische Führerschein deutliche Fälschungsmerkmale aufzeigte. Er wurde vorläufig sichergestellt und dem 29-Jährigen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell